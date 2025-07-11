В Роспотребнадзоре рассказали о пользе шоколада и дали рекомендации по выбору

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.
Шоколад признан антидепрессантом благодаря содержанию аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья. Умеренное потребление шоколада может повысить работоспособность и концентрацию, а также стимулировать умственную активность. Антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, помогают замедлить процесс старения и укрепляют иммунную систему.
Однако стоит учитывать, что шоколад — это высококалорийный продукт с высоким содержанием сахара и жира. Чрезмерное его потребление может привести к ожирению и увеличить риск развития диабета.
Как выбрать качественный шоколад:
• Внимательно читайте этикетку, обращая внимание на условия хранения, сроки годности и состав.
• Обратите внимание на процент содержания какао: чем он выше, тем полезнее шоколад.
• Натуральным считается только тот шоколад, который содержит какао-масло, а не заменители.
• Срок хранения шоколада зависит от содержания жиров: чем их больше, тем меньше срок хранения. Например, сливочные сорта и шоколад с начинками имеют короткий срок годности.
Качественный шоколад характеризуется сухим хрустом при разламывании и легко тает во рту, поскольку температура плавления какао-масла составляет 32 градуса — чуть ниже температуры человеческого тела.