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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе шоколада и дали рекомендации по выбору

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомстваШоколад признан антидепрессантом благодаря содержанию аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья.

Об этом рассказали специалисты красноярского ведомства.

Шоколад признан антидепрессантом благодаря содержанию аминокислоты триптофана, которая способствует выработке серотонина — гормона счастья. Умеренное потребление шоколада может повысить работоспособность и концентрацию, а также стимулировать умственную активность. Антиоксиданты, содержащиеся в шоколаде, помогают замедлить процесс старения и укрепляют иммунную систему.

Однако стоит учитывать, что шоколад — это высококалорийный продукт с высоким содержанием сахара и жира. Чрезмерное его потребление может привести к ожирению и увеличить риск развития диабета.

Как выбрать качественный шоколад:

• Внимательно читайте этикетку, обращая внимание на условия хранения, сроки годности и состав.

• Обратите внимание на процент содержания какао: чем он выше, тем полезнее шоколад.

• Натуральным считается только тот шоколад, который содержит какао-масло, а не заменители.

• Срок хранения шоколада зависит от содержания жиров: чем их больше, тем меньше срок хранения. Например, сливочные сорта и шоколад с начинками имеют короткий срок годности.

Качественный шоколад характеризуется сухим хрустом при разламывании и легко тает во рту, поскольку температура плавления какао-масла составляет 32 градуса — чуть ниже температуры человеческого тела.