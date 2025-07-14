Под Воронежем открылась выставка бабочек из детства Пушкина

Кураторы подчеркивают двойную символику бабочек в эпоху Пушкина и Веневитинова: с одной стороны — изменчивость бытия, с другой — олицетворение души (Психеи). Мотыльки ассоциировались со свободой, творческим порывом и духовными поисками.