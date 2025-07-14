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Под Воронежем открылась выставка бабочек из детства Пушкина

В музее-усадьбе Д. В. Веневитинова (село Новоживотинное) стартовала выставка насекомых, обитавших в подмосковном имении юного Пушкина. Экспозиция из 50-летней коллекции сотрудника пушкинского заповедника продлится до 24 августа.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Официальное сообщество Министерства культуры Воронежской области

Воронежский музей-усадьба поэта Дмитрия Веневитинова представила экспонаты, напрямую связанные с детством Александра Пушкина. Выставка «Бабочки Пушкинского детства» демонстрирует редких насекомых, которых мог наблюдать будущий классик в подмосковном Захарове, имении своей бабушки Марии Ганнибал, сообщает министерство культуры Воронежской области.

Автор коллекции Александр Калуцкий, старший научный сотрудник музея-заповедника Пушкина, собирал экспонаты с 1973 года. Среди представленных видов — павлиноглазки, лимонницы, голубянки и другие насекомые, характерные для усадебных парков начала XIX века.

Кураторы подчеркивают двойную символику бабочек в эпоху Пушкина и Веневитинова: с одной стороны — изменчивость бытия, с другой — олицетворение души (Психеи). Мотыльки ассоциировались со свободой, творческим порывом и духовными поисками.

Усадьба Захарово-Вяземы (Одинцовский округ), где воспитывался Пушкин, была воссоздана в 1999 году, оригинальный дом не сохранился. Музей в Новоживотинном занимает комплекс зданий XVII—XX вв., принадлежавших семье Веневитиновых.

Выставка будет работать до 24 августа. Как отмечают в региональном Минкульте, проект символично свяжает два поэтических места России через образы хрупкой природной красоты.