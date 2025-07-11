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В Кишиневе вновь перекрывают улицы, на этот раз из-за триатлона: Рассказываем, где и на какое время ограничат движение автотранспорта

В Кишиневе в выходные, 12−13 июля, ограничат движение из-за соревнований.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе в выходные, 12−13 июля, ограничат движение из-за соревнований — пройдут Junior Cup и Чемпионат Республики Молдова по триатлону.

В связи с этим движение транспорта будет временно ограничено в районе улицы Каля Ешилор и на улице Гидигич.

Ограничения затронут следующие участки:

— улица Каля Ешилор, на отрезке между ул. Месаджер и Каля Ешилор 75 (район автозаправки);

— улица Гидигич — выезд на ул. Каля Ешилор будет закрыт, однако водители смогут объехать и выехать напрямую на шоссе с ул. Гидигич.

График ограничения движения:

12 июля — с 03:00 до 18:30.

13 июля — с 03:00 до 13:00.

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