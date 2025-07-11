Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Рекомендацию (заместителя президента российской академии образования Геннадия — ред.) Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента переносят жару, не влияет ли она на работу и выполняют ли в Кремле рекомендацию Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 33 — плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу.