Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары

«Рекомендацию (заместителя президента российской академии образования Геннадия — ред.) Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента переносят жару, не влияет ли она на работу и выполняют ли в Кремле рекомендацию Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару.