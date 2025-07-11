Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал о работе администрации президента в условиях жары

Песков: администрация президента в жару работает в обычном режиме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Администрация президента в условиях московской жары работает в обычном режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Рекомендацию (заместителя президента российской академии образования Геннадия — ред.) Онищенко не выполняем. Те, кто любят горячую погоду, теплую, жаркую погоду, те выходят на улицы. Те, кто не любят, те спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме, 34 градуса не только в Кремле, но и во всей Москве и в Подмосковье», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в администрации президента переносят жару, не влияет ли она на работу и выполняют ли в Кремле рекомендацию Онищенко не выходить на улицу без нужды в жару.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что температура до плюс 33 — плюс 36 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше