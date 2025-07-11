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Четыре вида чая из Казахстана и России попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать четыре вида чая в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Четыре вида чая из Казахстана и России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

Так, под запрет попал иранский гранулированный чай «Шах и Мат». Его страной-производителем является Казахстан. При проверке специалисты обнаружили в составе чая незаявленные производителем синтетические красители. Речь идет про желтый солнечный закат (Е110) в количестве 5674,7 мг/кг и тартразин (Е102) в количестве 2042,8 мг/кг.

Также под запретом оказался черный чай от бренда «Казакстан» (Астана, Казахстан). В его составе также были обнаруженные незаявленные со стороны производителя красители тартразин и желтый солнечный закат.

Четыре вида популярного чая запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

В Госстандарте отметили, что черный чай ароматизированный с добавками «Ночь любви» и «Аромат любви» производителем которого указана Россия, также запретили продавать в Беларуси. В нем был найден синтетический краситель красный очаровательный (Е129). Всю перечисленную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 июля 2025 года.

Тем временем популярный российский уксус запретили продавать в Беларуси.

Кроме того, польская замороженная овощная смесь изъята из продажи из-за кишечной палочки.

Также мы писали, что простой черный молотый перец запретили продавать в Беларуси.