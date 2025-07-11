Четыре вида чая из Казахстана и России попали под запрет продаж в Беларуси

В Госстандарте отметили, что черный чай ароматизированный с добавками «Ночь любви» и «Аромат любви» производителем которого указана Россия, также запретили продавать в Беларуси. В нем был найден синтетический краситель красный очаровательный (Е129). Всю перечисленную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 июля 2025 года.