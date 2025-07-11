В Ростове опровергли информацию о проведении эзотерической выставки

Напомним, накануне программу «мракобесия» осудил депутат Заксобрания Ростовской области и пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Представителя донского парламента и РПЦ возмутили планы по проведению «шуточных гаданий на картах», а также лекций «о мистическом сознании и мантической системе таро».