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В Ростове опровергли информацию о проведении эзотерической выставки

«Выставку мракобесия» с гадалками не планировали в «Центре истинных ценностей» Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В «Центре истинных ценностей» (ЦИЦ) Ростова-на-Дону опровергли планы о проведении мероприятий с участием гадалок и тарологов.

— Друзья, увидели в сторонних телеграм-каналах, что планируется мероприятие, связанное с эзотерическими церемониями. Информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении ЦИЦ.

Посетителей попросили проверять актуальность программ в официальных социальных сетях и на сайте «Центра истинных ценностей».

Напомним, накануне программу «мракобесия» осудил депутат Заксобрания Ростовской области и пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Представителя донского парламента и РПЦ возмутили планы по проведению «шуточных гаданий на картах», а также лекций «о мистическом сознании и мантической системе таро».

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