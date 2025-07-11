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Джастин Бибер выпустил новый альбом и коллекцию одежды

Джастин Бибер представил первый альбом за 3 года, новую линейку одежды и фотосессию с женой и сыном. Кадры последней набрали 12 млн лайков за несколько часов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Певец Джастин Бибер выпустил новый альбом Swag спустя три года с предыдущего релиза. Пластинка включает 21 трек с неожиданными коллаборациями: от комедийного рэпера Druski до госпел-исполнителя Марвина Винанса. Особое внимание привлек фит с провокационной Sexyy Red, чей трек «SkeeYee» недавно взорвал TikTok. В записи альбома участвовали 5 приглашенных артистов. О релизе сообщили в The Blueprint.

Одновременно с музыкальным релизом Бибер представил капсульную коллекцию одежды своего бренда Skylrk. Фанатов ждут:

  • оверсайз-худи с принтами в стиле 2000-х;
  • массивные солнцезащитные очки с зеркальными линзами;
  • две модели обуви (Chunky Mule и Beach Slide), напоминающие его любимые уличные луки.

На фоне ходивших полгода слухов о разладе с Хейли Бибер, певец вместе с выпуском альбома опубликовал в своих соцсетях кадры с женой и сыном в монохромной эстетике, как будто напоминая о подобной съемке после свадьбы пары в 2018 году. Семейный пост набрал 12 млн лайков за 5 часов.