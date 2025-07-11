Джастин Бибер выпустил новый альбом и коллекцию одежды

На фоне ходивших полгода слухов о разладе с Хейли Бибер, певец вместе с выпуском альбома опубликовал в своих соцсетях кадры с женой и сыном в монохромной эстетике, как будто напоминая о подобной съемке после свадьбы пары в 2018 году. Семейный пост набрал 12 млн лайков за 5 часов.