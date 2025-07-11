Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре минтранс ответил на жалобы на состояние «Центрального» автовокзала

В Самаре жители возмутились состоянием автовокзала «Центрального».

В Самаре жители возмутились состоянием автовокзала «Центрального». Недавно одна из жительниц написала обращение губернатору Самарской области, в котором пожаловалась на регулярные сокращения рейсов, неудобства, а также отметила, что в областной столице транспорт уже устарел.

Женщина отметила, что особенно сложно уехать из Самары в Нефтегорск. На втором этаже «Центрального» — жара, дорога к вокзалу — разбита.

Минтранс в комментариях уточнил, что вокзал является зоной ответственности частной компании, которая и должна поддерживать его в надлежащем состоянии.

Представители министерства заверили, что все зафиксированные недостатки будут доведены до сведения руководства автовокзала для их последующего анализа.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.