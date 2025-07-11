В Омске на 90 дней закрыли опасную газозаправочную станцию

На станции отсутствовали необходимые разрешительные документы на строительство и реконструкцию, а также положительное заключение госэкспертизы. Это стало причиной признания организации виновной по части 1 статьи 9.1 КоАП Российской Федерации. Судебные приставы опечатали колонки и резервуар заправки.