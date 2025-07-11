В Омске на 90 дней закрыли опасную газозаправочную станцию

11 июля региональное ГУ ФССП сообщило о приостановлении работы автозаправочной станции ООО «Омская областная газовая компания» на улице Гашека. Клиентов здесь не будут принимать 90 суток. Суд вынес такое решение после выявления Ростехнадзором грубых нарушений требований промбезопасности.
На станции отсутствовали необходимые разрешительные документы на строительство и реконструкцию, а также положительное заключение госэкспертизы. Это стало причиной признания организации виновной по части 1 статьи 9.1 КоАП Российской Федерации. Судебные приставы опечатали колонки и резервуар заправки.
Представителям компании разъяснили ответственность за досрочное возобновление работы — до устранения нарушений или истечения срока наказания. Сотрудники ФССП продолжат контролировать исполнение судебного решения.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в регион пытались ввезти около 60 тонн потенциально опасного мяса.