«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в микрорайоне Новые Ляды

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259−39−98 и на специализированный портал.