«Мужчину выбросило из кабины на асфальт». В Шклове погиб водитель автокрана МАЗ во время погрузки ящика

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Шклове водитель автокрана погиб во время погрузочных работ.
По информации следствия, в четверг утром, 10 июля, 61-летний местный житель выполнял погрузочные работы на территории одного из производств, используя автокран МАЗ. В СК отметили: в момент погрузки напорного ящика в кузов грузовика случился отрыв кабины управления автокраном от рамы транспортного средства.
«Водителя выбросило из кабины на асфальт», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что мужчина погиб.
Ранее СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств: «Установлено более ста эпизодов».
Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.
Тем временем мужчина напал на 10-летнюю девочку в Минске: «Схватил, закрыл рот рукой и потащил в безлюдное место».