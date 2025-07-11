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«Мужчину выбросило из кабины на асфальт». В Шклове погиб водитель автокрана МАЗ во время погрузки ящика

СК: в Шклове водитель автокрана погиб во время погрузочных работ.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в Шклове водитель автокрана погиб во время погрузочных работ.

По информации следствия, в четверг утром, 10 июля, 61-летний местный житель выполнял погрузочные работы на территории одного из производств, используя автокран МАЗ. В СК отметили: в момент погрузки напорного ящика в кузов грузовика случился отрыв кабины управления автокраном от рамы транспортного средства.

«Водителя выбросило из кабины на асфальт», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что мужчина погиб.

Ранее СК сообщил, что жительница Минска организовала сеть проституции через сайты знакомств: «Установлено более ста эпизодов».

Кстати, белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.

Тем временем мужчина напал на 10-летнюю девочку в Минске: «Схватил, закрыл рот рукой и потащил в безлюдное место».