«Мужчину выбросило из кабины на асфальт». В Шклове погиб водитель автокрана МАЗ во время погрузки ящика

По информации следствия, в четверг утром, 10 июля, 61-летний местный житель выполнял погрузочные работы на территории одного из производств, используя автокран МАЗ. В СК отметили: в момент погрузки напорного ящика в кузов грузовика случился отрыв кабины управления автокраном от рамы транспортного средства.