В Ростове объявили войну сорнякам

В Донской столице продолжается борьба с сорной растительностью. Покос проводят в парках, скверах, вдоль дорожной сети. Особое внимание уделяют новым микрорайонам — Левенцовскому, Платовскому и Суворовскому.
— За весенне-летний период покошено более 2800 гектаров. Образно говоря, это территория приравнивается к площади четырех тысяч футбольных полей, — сказали в департаменте ЖКХ.
Инициатива усилить борьбу с сорняками поступила от самих ростовчан, которые рассказали о проблеме в телеграм-канале главы города Александра Скрябина. Мэр оперативно отреагировал на обращения.
— Вижу, что тема покоса амброзии вызвала большой резонанс. Особенно много комментариев поступает от жителей Платовского и Левенцовского микрорайонов. Ваши замечания — справедливые и действительно важны для нас. Разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим растением, которое в прямом смысле отравляет жизнь множеству ростовчан, говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии, — прокомментировал глава Ростова Александр Скрябин.
В департаменте ЖКХ отметили, что покос — это не только борьба с аллергенами, но и профилактика пожаров.