В Ростове объявили войну сорнякам

— Вижу, что тема покоса амброзии вызвала большой резонанс. Особенно много комментариев поступает от жителей Платовского и Левенцовского микрорайонов. Ваши замечания — справедливые и действительно важны для нас. Разные мнения касательно оптимальных методов борьбы с этим растением, которое в прямом смысле отравляет жизнь множеству ростовчан, говорят о том, что проблема требует комплексного подхода. Хочу подчеркнуть, что понимаю недостаточность только покоса как метода борьбы. Важно не просто срезать траву, но и работать над ликвидацией корневой системы амброзии, — прокомментировал глава Ростова Александр Скрябин.