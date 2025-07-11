Семья Молодовых из Самары делится секретами садоводства и покоряет конкурс

Конкурсанты «Это у нас семейное» увлеченно проходят испытания заочного тура. В рамках задания «Зеленое достижение», где необходимо вырастить растение, семьи-садоводы охотно делятся своими знаниями и навыками.
Команда Молодовых из Самары увлечена огородничеством. Бабушка Марина Ивановна и дедушка Анатолий Григорьевич выращивают овощи. На их участке можно найти картофель, лук, тыкву. В теплицах же они занимаются перцами, помидорами и огурцами. Особенность их метода — общение с растениями. Они считают, что это создает благоприятную атмосферу для роста. Негативное влияние на растения, по их мнению, вредно, ведь растения, как и люди, его ощущают.
Напомним, что заявки на участие во втором сезоне принимаются до 14 сентября на интернет-ресурсе этосемейное.рф. Победителей ждут ценные награды: 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, а также возможность отправиться в семейное путешествие по России.
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