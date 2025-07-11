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На дорогах Омской области за сутки произошло пять ДТП с пострадавшими

ГИБДД зафиксировала 646 нарушений Правил езды.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 10 июля, на территории Омской области зарегистрировали пять автоаварий, в результате которых пострадали восемь человек. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 646 нарушений Правил дорожного движения.

В семи случаях шоферы управляли транспортными средствами, будучи пьяными, или отказывались от прохождения медосвидетельствования. 33 раза ПДД проигнорировали пешеходы. Зарегистрированы также 21 случай неправильной перевозки детей, четыре проезда на красный сигнал светофора и 18 нарушений правил проезда пешеходных переходов.

Ранее «КП Омск» рассказала, как шестеро человек, включая ребенка, травмировались при столкновении автобуса и фуры.