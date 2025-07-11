На дорогах Омской области за сутки произошло пять ДТП с пострадавшими

В семи случаях шоферы управляли транспортными средствами, будучи пьяными, или отказывались от прохождения медосвидетельствования. 33 раза ПДД проигнорировали пешеходы. Зарегистрированы также 21 случай неправильной перевозки детей, четыре проезда на красный сигнал светофора и 18 нарушений правил проезда пешеходных переходов.