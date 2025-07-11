В Перми изменится схема движения автобусов в Мотовилихе

С 21:00 11 июля по 23:59 13 июля автобусы № 17 и 37 будут следовать до остановки «Улица Зенкова» по улицам КИМ, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, 1905 года и Восстания. В обратном направлении маршрут будет начинаться с остановочного пункта «Улица Зенкова».