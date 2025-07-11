В Перми изменится схема движения автобусов в Мотовилихе

Корректировки связаны с ремонтными работами на Восстания и Ивановской и коснутся автобусов № 17, 17К, 26, 37, 70 и 82.
С 21:00 11 июля по 23:59 13 июля автобусы № 17 и 37 будут следовать до остановки «Улица Зенкова» по улицам КИМ, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, 1905 года и Восстания. В обратном направлении маршрут будет начинаться с остановочного пункта «Улица Зенкова».
Автобус № 17К пойдет до остановки «Микрорайон Висим», не заезжая в микрорайон Костарево и на площадь Восстания. Для автобуса будет действовать расписание будних дней.
Автобусы № 26, 70 и 82 в направлении улицы 1905 года направятся по улицам КИМ, Ивановской, Анри Барбюса, Лифанова, а при движении в направлении улицы КИМ маршрут не изменится.