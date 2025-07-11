Госстандарт запретил продавать в Беларуси три вида жевательных конфет из России. Подробности привели в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что под запретом оказались три вида жевательных конфет «Язык монстра» со вкусами лайм-мохито, ежевика, тропик. Производителем сладостей является компания «Юнион» (Махачкала, Россия). В составе данных конфет был обнаружен синтетический краситель. Их запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 12 июля.
Тем временем четыре вида чая из Казахстана и России попали под запрет продаж в Беларуси.
Кроме того, простой черный молотый перец запретили продавать в Беларуси.
А еще в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.