Дорогу от М-4 «Дон» до парка «Лога» отремонтируют

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во время рабочей поездки в Каменский район глава донского региона Юрий Слюсарь встретился с жителями хутора Старая Станица и они пожаловались на разбитую центральную дорогу. Дорога соединяет хутора Старая Станица, Красновка и поселок Глубокий и ведет к парку «Лога». Из-за большого потока машин, в том числе и фур она в плохом состоянии. Слюсарь осмотрел дорогу и поручил выделить средства на ее восстановление из областной казны. Ремонт обойдется в 260 млн рублей.