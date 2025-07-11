Дорогу от М-4 «Дон» до парка «Лога» отремонтируют

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во время рабочей поездки в Каменский район глава донского региона Юрий Слюсарь встретился с жителями хутора Старая Станица и они пожаловались на разбитую центральную дорогу. Дорога соединяет хутора Старая Станица, Красновка и поселок Глубокий и ведет к парку «Лога». Из-за большого потока машин, в том числе и фур она в плохом состоянии. Слюсарь осмотрел дорогу и поручил выделить средства на ее восстановление из областной казны. Ремонт обойдется в 260 млн рублей.
«Дорога, конечно, плохая. А с учетом миллиона человек, которые приезжают в парк “Лога”, нужен ремонт. Отработайте с минтрансом, внесите поправки в бюджет на 2025 год и приведите ее в порядок. Это в каком-то смысле лицо нашей области. Сюда приезжают, помимо жителей Дона, и гости из других регионов. Дорога используется интенсивно, поэтому должна быть в надлежащем состоянии», — отметил глава Ростовской области.
Также в Старой Станице обустроят тротуары по улице Буденного.