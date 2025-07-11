Волгоградцев ждет транспортный коллапс из-за ремонта трамвайных путей

С 15 июля 2025 года жители Волгограда рискуют проснуться в городе, где привычный ритм движения будет нарушен. В Дзержинском и Центральном районах стартует новый этап масштабной реконструкции трамвайного сообщения — и последствия будут ощущаться не только на месте работ, но и по всему городу. Эксперты уже предупреждают: впереди — транспортный коллапс, который может затронуть десятки тысяч горожан.