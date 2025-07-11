Волгоградцев ждет транспортный коллапс из-за ремонта трамвайных путей

С 15 июля 2025 года жители Волгограда рискуют проснуться в городе, где привычный ритм движения будет нарушен. В Дзержинском и Центральном районах стартует новый этап масштабной реконструкции трамвайного сообщения — и последствия будут ощущаться не только на месте работ, но и по всему городу. Эксперты уже предупреждают: впереди — транспортный коллапс, который может затронуть десятки тысяч горожан.
С указанной даты полностью прекращает движение трамвай № 12 «Школа № 36 — Жилгородок». Это ключевой маршрут для жителей поселка Ангарский, который ежедневно перевозит тысячи пассажиров. С утра 15-го числа люди выйдут к остановкам и обнаружат, что вместо привычных вагонов их встретят автобусы — компенсационный маршрут организован между «Школой № 36» и «Детским центром». Также усилят троллейбус № 10, чтобы частично компенсировать отсутствие трамвая.
Однако эти меры, по мнению многих волгоградцев, вряд ли спасут ситуацию. Новые маршруты потребуют времени на освоение, а дополнительные автобусы не заменят скоростной и регулярный трамвай. В первые недели после закрытия участка многие горожане начнут свой день с неприятных сюрпризов: заблудятся в изменённой логистике, простоят в пробках или просто не успеют на работу.
Работа других трамвайных маршрутов пока остается без изменений:
— маршрут № 3 («Ул. КИМ — Обувная фабрика»);
— скорректированный маршрут № 1 («Ул. КИМ — Ул. Мончегорская»).
Также продолжает курсировать электробус № 15: в будние дни он ходит от «Ул. Тополевой» до «Жилгородка», а по выходным — до железнодорожного вокзала.
Сейчас специалисты занимаются подготовкой основания под новое трамвайное полотно. На участке от стрелочного перегона по ул. Голубинской до ул. Аральской рабочие формируют подушку из геотекстиля и песка — технологически важный этап, позволяющий обеспечить долговечность и устойчивость пути. А с середины июля начнется демонтаж старых рельсов, что автоматически сделает невозможным движение трамваев на этом участке.
Между тем, среди волгоградцев растет раздражение. В соцсетях горожане возмущаются: многие считают, что власти не учли сезонную нагрузку на транспортную систему города, выбрав самое неудобное время для ремонтных работ. Лето — пора отпусков, ремонта дорог, строек, увеличенного потока машин и туристов. Именно сейчас лишний раз усложнять логистику — решение, которое вызывает вопросы.
Кроме того, не все волгоградцы сразу разберутся с новыми схемами проезда. Пока население «перестроится» на новые реалии, привыкнет к графикам, остановкам и расписанию компенсационного транспорта, массовые опоздания на работу.