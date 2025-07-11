В Казахстане утвердили лимиты на вылов рыбы до 1 июля 2026 года

Так, в Жайык-Каспийском бассейне в пределах Атырауской, Западной-Казахстанской и Мангистауской областей установлен лимит в 51267,6 тонны рыбы, в том числе белуги, осетра, шипа, стерляди, судака, сазана, щуки, толстолобика и других видов рыб.