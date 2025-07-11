Яровая предложила создать стандарт работы по поддержке участников СВО

«Это должен быть общий стандарт работы с участниками СВО и членами их семей именно в проактивном формате по жизненной ситуации, с четким алгоритмом и оказания содействия в беспрепятственном получении всех мер государственной поддержки», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.