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В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью

Яровая предложила создать пул высококвалифицированных психологов для бойцов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая предложила на федеральном уровне создать пул высококвалифицированных психологов и предусмотреть возможность дистанционного получения психолого-психотерапевтической помощи участниками СВО и членами их семей.

«Мы понимаем, что есть дефицит целого ряда медицинских профессий, узкопрофильных специалистов в регионах. Специалистов, работающих в сфере психологической реабилитационной поддержки высокого уровня крайне недостаточно. Но сегодня существуют новые форматы. Предлагаем создать пул высококвалифицированных специалистов на федеральном уровне с тем, чтобы через региональный минздрав сформировать дистанционный формат консультирования. Потому что здесь важна не галочка о том, что консультирование состоялось, а важно, чтобы были задействованы специалисты самого высокого уровня компетенций», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.