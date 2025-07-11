В Госдуме предложили обеспечить бойцов СВО психологической помощью

«Мы понимаем, что есть дефицит целого ряда медицинских профессий, узкопрофильных специалистов в регионах. Специалистов, работающих в сфере психологической реабилитационной поддержки высокого уровня крайне недостаточно. Но сегодня существуют новые форматы. Предлагаем создать пул высококвалифицированных специалистов на федеральном уровне с тем, чтобы через региональный минздрав сформировать дистанционный формат консультирования. Потому что здесь важна не галочка о том, что консультирование состоялось, а важно, чтобы были задействованы специалисты самого высокого уровня компетенций», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ.