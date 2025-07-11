Собянин: квартирные кражи стали экзотическими преступлениями в Москве

«Транспортная интеллектуальная система, которую мы развиваем уже много лет с помощью искусственного интеллекта, она придает новые возможности. Система безопасности, распознавания лиц, которая в разы уменьшила преступность по целому ряду направлений, особенно квартирные кражи, грабежи, угон машин и так далее — они становятся практически уже экзотическими преступлениями в нашем городе, становится безопаснее в общественных пространствах», — рассказал Собянин.