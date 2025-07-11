Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: квартирные кражи стали экзотическими преступлениями в Москве

Собянин: квартирные кражи и грабежи стали экзотическими преступлениями в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Квартирные кражи, грабежи, угон машин становятся практически «экзотическими» преступлениями в Москве, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

«Транспортная интеллектуальная система, которую мы развиваем уже много лет с помощью искусственного интеллекта, она придает новые возможности. Система безопасности, распознавания лиц, которая в разы уменьшила преступность по целому ряду направлений, особенно квартирные кражи, грабежи, угон машин и так далее — они становятся практически уже экзотическими преступлениями в нашем городе, становится безопаснее в общественных пространствах», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что искусственный интеллект также помогает городу в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, ЖКХ и целом ряде других направлений.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше