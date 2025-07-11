Гладков поблагодарил Путина за вывоз детей в безопасные места

«Когда тяжелый был период 24-го года, когда Белгород горел, очень многие же принимали решение, что делать с детьми. Тогда я благодарен от имени всех жителей приграничья вам за ваше решение: когда мы 70 тысяч детей за лето и за осень смогли переместить. Родители остались дома и, понимаем, ребенок в безопасности», — сказал Гладков на встрече с президентом.