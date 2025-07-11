Об уникальном проекте «Биосфера» Омского НПЗ рассказали на федеральном канале

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) завершил строительство и вывел на проектную мощность высокотехнологичный комплекс биологической очистки воды «Биосфера». Инвестиции в проект составили 28,5 млрд рублей.
Технология очистки воды уникальна: она проходит многоступенчатую обработку, включающую механическую фильтрацию, напорную флотацию, биологическую очистку с использованием активного ила, содержащего 93 млрд микроорганизмов, а также финальную фильтрацию через 1200 тонн активированного угля и обеззараживание ультрафиолетом. Благодаря такому подходу сточные воды очищаются практически на 100%, что делает «Биосферу» одним из немногих подобных комплексов в мире, способных достичь такого уровня эффективности.
Фото: Борис Ваньков.
Комплекс «Биосфера» разработан российскими инженерами и оснащен оборудованием отечественного производства. В его создании приняли участие около 185 компаний из 16 регионов России. Этот проект демонстрирует успешный пример локализации передовых решений в России. Благодаря внедрению «Биосферы» Омский нефтеперерабатывающий завод перейдёт на практически замкнутый цикл водопотребления. Завод сократит забор воды из Иртыша в три раза, ежегодно экономя более 10 млн кубометров воды — объём, равный среднемесячному потреблению города-миллионника.
Фото: Борис Ваньков.
Об особенностях проекта для программы «Есть решение» на телеканале «Россия 24» рассказал директор ОНПЗ Олег Белявский.
«Вся программа модернизации, финансирование этой программы составило более 500 миллиардов рублей. Уникальное оборудование, которое сегодня стоит на Омском нефтеперерабатывающем заводе, заставило конструкторов машиностроительных заводов разрабатывать новые подходы к технике. Компания “Газпром нефть” позволила сделать этим организациям серьезный технологический скачок», — отметил директор ОНПЗ Олег Белявский.
Производительность комплекса составляет 3500 кубометров воды в час. Очищенная вода возвращается в производственный процесс, а остаточные нефтепродукты направляются на переработку для производства топлива, керосина и битума.
Система также минимизирует воздействие на атмосферу благодаря уникальному блоку очистки воздуха, что делает «Биосферу» образцовым проектом по защите экологии.
Программа модернизации Омского НПЗ началась в 2008 году. За это время предприятию удалось снизить нагрузку на окружающую среду уже на 40%. После завершения всех мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух» этот показатель снизится еще больше.