Татьяну Козлову назначили PR-директором омского ХК «Авангард»

Новый PR-директор имеет более 20-ти лет опыта работы в спортивной сфере. Специалист намерена расширить медиапродвижение клуба, в том числе вывести его на федеральную аудиторию. Руководство ХК также ведет поиск нового пресс-атташе основной команды — его собираются найти до конца июля.