Татьяну Козлову назначили PR-директором омского ХК «Авангард»

Бывший сотрудник футбольного клуба «Локомотив» и Российского футбольного союза Татьяна Козлова возглавила PR-направление омского «Авангарда». Об этом сообщил портал omsk.rbc.ru.
Новый PR-директор имеет более 20-ти лет опыта работы в спортивной сфере. Специалист намерена расширить медиапродвижение клуба, в том числе вывести его на федеральную аудиторию. Руководство ХК также ведет поиск нового пресс-атташе основной команды — его собираются найти до конца июля.
Напомним, в последние игровые сезоны «Авангард» отмечали различными профессиональными наградами. Среди них — премии за лучшее мобильное приложение и клубное телевидение в 2023/24 году, за маркетинговую деятельность в сезоне 2024/25.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местные спортсмены назвали соперников, с которыми сразятся на Кубке Блинова.