Все пляжи Тольятти признаны пригодными для купания

На пляжах Тольятти впервые за две недели возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, все они признаны пригодными для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Ведомством даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов (черный шар или плакат «Купание запрещено»).
«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах. Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется», — заявили в ведомстве.