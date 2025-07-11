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Водители «Башавтотранса» предстанут перед судом за взятки руководителю

Шоферов «Башавтотранса» осудят за взятки своему начальнику.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предстанут перед судом три водителя Уфимского пассажирского автотранспортного предприятия № 3 (филиал ГУП «Башавтотранс»). Мужчины, как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, обвиняются в систематической даче взяток своему непосредственному руководителю — начальнику автоколонны.

По данным следствия, шоферы давали деньги в обмен на неприменение дисциплинарных взысканий за нарушения трудового распорядка и общее снисходительное отношение к их работе. Общая сумма полученных взяток составила 80 тысяч рублей. Все обвиняемые полностью признали свою вину.

Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Ранее в отношении начальника автоколонны, принимавшего взятки, уже был вынесен приговор — восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

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