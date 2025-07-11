Птицам из Московского зоопарка устроили искусственный дождик

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Птицам из центра восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка устроили искусственный дождик в жару, сообщается в Telegram-канале центра.
«Жаркий денек? Не беда! У нас есть освежающий дождик для птиц! Когда на улице плавится асфальт, наши специалисты не сидят сложа руки. Чтобы пернатые друзья чувствовали себя комфортно, они придумали гениальное решение — искусственный дождик», — говорится в сообщении.
На видео, опубликованном центром, довольные пернатые принимают водные процедуры, наслаждаясь прохладой.
В четверг в пресс-службе столичного зоосада сообщили РИА Новости, что все необходимые меры для комфортного пребывания животных в жару были приняты до начала летнего сезона и продолжают реализовываться ежедневно.