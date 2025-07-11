Птицам из Московского зоопарка устроили искусственный дождик

«Жаркий денек? Не беда! У нас есть освежающий дождик для птиц! Когда на улице плавится асфальт, наши специалисты не сидят сложа руки. Чтобы пернатые друзья чувствовали себя комфортно, они придумали гениальное решение — искусственный дождик», — говорится в сообщении.