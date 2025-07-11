Эксперт Ратников рассказал, может ли холодильник сломаться из-за жары

Летняя жара доставляет немало хлопот не только людям, но и бытовой технике. Одним из приборов, который подвержен риску перегрева и поломок в жаркую погоду, является холодильник. Высокая температура воздуха, недостаточная вентиляция помещения и интенсивная работа компрессора создают неблагоприятные условия для стабильной работы устройства. «Вечерняя Москва» узнала у предпринимателя, эксперта по электронике и бытовой технике Егора Ратникова, почему холодильник может сломаться летом и как это предотвратить.