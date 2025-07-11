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В Ростове в воскресенье жара усилится до +43 градусов

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об экстремальной жаре в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Жара усилится на выходных в Ростове-на-Дону до +43 градусов. Экстремальная температура ожидается днем в воскресенье, 13 июля.

При этом, по прогнозу синоптиков, погода будет ясной и без осадков. Ночью и утром восточный и юго-восточный ветер будет довольно слабым, но днем он сменится на западный и усилится до 7−10 м/с. Вечером снова вернется почти безветренная погода.

К слову, ранее жители донского поселка Рассвет сообщили о +50 градусах на термометре. Напомним, сейчас из-за летнего пекла в регионе действует штормовое предупреждение, в этот период лучше избегать перегрева и прямых солнечных лучей.

На сайте «КП — Ростов-на-Дону» в преддверии выходных рассказали, где в донской столице можно спасаться от жары и что происходит на городских пляжах.

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