В Ростове в воскресенье жара усилится до +43 градусов

Жара усилится на выходных в Ростове-на-Дону до +43 градусов. Экстремальная температура ожидается днем в воскресенье, 13 июля.
При этом, по прогнозу синоптиков, погода будет ясной и без осадков. Ночью и утром восточный и юго-восточный ветер будет довольно слабым, но днем он сменится на западный и усилится до 7−10 м/с. Вечером снова вернется почти безветренная погода.
К слову, ранее жители донского поселка Рассвет сообщили о +50 градусах на термометре. Напомним, сейчас из-за летнего пекла в регионе действует штормовое предупреждение, в этот период лучше избегать перегрева и прямых солнечных лучей.
На сайте «КП — Ростов-на-Дону» в преддверии выходных рассказали, где в донской столице можно спасаться от жары и что происходит на городских пляжах.
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