В Ростове в воскресенье жара усилится до +43 градусов

При этом, по прогнозу синоптиков, погода будет ясной и без осадков. Ночью и утром восточный и юго-восточный ветер будет довольно слабым, но днем он сменится на западный и усилится до 7−10 м/с. Вечером снова вернется почти безветренная погода.