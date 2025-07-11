В Калининграде начнут серийное производство речных судов

— Мы сознательно не афишировали свои планы, пока шла подготовительная работа, — пояснил Багин. — Нам требовалось время для изучения технологии и приобретения необходимых компетенций. Мы сотрудничали с проектными организациями, детально прорабатывали производственные процессы.