В Калининграде начнут серийное производство речных судов

Калининградский машиностроительный завод «Грюнвальд», известный производством полуприцепов, объявил о выходе на новый рынок — судостроение.
Начальник отдела маркетинга компании Михаил Багин сообщил, что предприятие уже приступило к реализации амбициозного проекта. Первым шагом стало строительство маломерного судна, которое началось в текущем году на производственной площадке в микрорайоне Прегольский.
— Мы сознательно не афишировали свои планы, пока шла подготовительная работа, — пояснил Багин. — Нам требовалось время для изучения технологии и приобретения необходимых компетенций. Мы сотрудничали с проектными организациями, детально прорабатывали производственные процессы.
Следующим этапом станет освоение среднего класса судов. Уже в 2026 году предприятие планирует приступить к строительству дизельной лодки модели G45. Проект этого судна ранее представил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, назвав его перспективным для развития речного чартерного флота региона.
Новое направление деятельности позволит предприятию не только диверсифицировать производство, но и внести вклад в развитие водного транспорта области.
В перспективе «Грюнвальд» рассчитывает наладить серийный выпуск судов различного класса.