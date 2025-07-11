На российских полях начались испытания комбайнов с ИИ и машинным зрением

Однако, в процессе работы с навигационными системами, специалисты компании столкнулись с трудностями, связанными с помехами в работе GPS и ГЛОНАСС-сигналов. В связи с этим компания начала тестировать новую технологию, в основе которой лежит видео с камер, установленных на комбайне. Эти камеры позволяют машине «видеть» край обработки поля и подруливать в нужном направлении, что позволяет повысить точность движения техники без постоянного вмешательства механизатора. Эта российская разработка в настоящее время является экспериментальной, но первые результаты уже показывают, что система может значительно улучшить работу сельхозтехники, обеспечив еще более высокую точность.