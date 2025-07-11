Экраны с показом движения общественного транспорта появились в Иркутске

В Иркутске начали работать два информационных экрана, показывающих движение трамваев и троллейбусов в реальном времени. Один из них установлен на трамвайной остановке «Волжская», второй — на конечной троллейбусных маршрутов «Сквер имени Кирова», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.