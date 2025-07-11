Экраны с показом движения общественного транспорта появились в Иркутске

В Иркутске начали работать два информационных экрана, показывающих движение трамваев и троллейбусов в реальном времени. Один из них установлен на трамвайной остановке «Волжская», второй — на конечной троллейбусных маршрутов «Сквер имени Кирова», сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Экраны собраны и установлены МУП «Иркутскгортранс» за счет собственных средств. Как пояснил директор предприятия Сергей Майок, устройства отображают движение транспорта с помощью системы ГЛОНАСС и помогают пассажирам сориентироваться в пути.
«Такие экраны необходимы для комфортного передвижения жителей и гостей города. Сейчас сделали первые два образца. За 2,5 месяца сотрудники нашего муниципального предприятия разработали эскиз, собрали короб, установили в него всё оборудование и проверили работоспособность», — сказал Сергей Майок.
По его словам, установка табло уже снизила количество обращений от горожан. Первый экран на «Волжской» показал хорошие результаты, поэтому было решено установить второй — для пассажиров троллейбуса.
Он также отметил, что в часы пик движение транспорта может отклоняться от расписания. Новые экраны помогают отслеживать местоположение трамваев и троллейбусов на карте в реальном времени, которое определяется системой ГЛОНАСС, установленной в них.