Биография Артемия Лебедева: возраст, образование, семья, самые известные проекты

После этого Лебедев долго не говорил о семье, пока в 2017 году он не поделился в блоге, что стал отцом в десятый раз: у него растут четыре дочери и шесть сыновей. Позже в интервью Ксении Собчак дизайнер признался, что 10 детей у него появились от пяти разных женщин. Также он рассказал журналистке, что был бы рад разрешению многоженства в России.