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Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области

Путин: ежегодно в Белгородской области образуется 150 млн тонн отходов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Белгородской области образовывается 150 миллионов тонн отходов, это важная тема, нужно решать эту задачу, обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Прежде чем мы перейдем к текущим вопросам, к экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна. Вы знаете о ней наверняка. 150 миллионов тонн отходов ежегодно образуется в Белгородской области. Тоже нужно решать эту задачу», — сказал Путин.