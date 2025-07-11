Путин призвал решить вопросы, связанные с отходами в Белгородской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Белгородской области образовывается 150 миллионов тонн отходов, это важная тема, нужно решать эту задачу, обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.
«Прежде чем мы перейдем к текущим вопросам, к экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна. Вы знаете о ней наверняка. 150 миллионов тонн отходов ежегодно образуется в Белгородской области. Тоже нужно решать эту задачу», — сказал Путин.