Учёные пермских вузов зафиксировали редкую болезнь мозга

Ученые Пермского Политеха и ПГМУ им. Вагнера изучили мозг 55-летней пациентки. В течение четырёх лет у женщины наблюдалось прогрессирующее снижение интеллекта, асоциальное поведение, агрессия и утрата гигиенических навыков. Существующие методы лечение и приём лекарственных препаратов не давали результатов. А в последние три недели больная лежала в позе эмбриона. После её смерти и вскрытия, учёные осуществили анализ клеток и установили болезнь Пика. Новое исследование поможет изучению недуга и разработке методов лечения.