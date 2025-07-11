Учёные пермских вузов зафиксировали редкую болезнь мозга

Болезнь Пика впервые за 25 лет в России зафиксировали учёные ПНИПУ и ПГМУ им. Вагнера, сообщает пресс-служба Пермского Политеха.
Заболевание Пика — это редкая и малоизученная разновидность деменции. Чаще всего она поражает людей раньше других подобных болезней — в возрасте до 60 лет. Часто заболевание остаётся не диагностированным из-за своей схожести с другими диагнозами.
При таком поражении мозга в первую очередь страдает не память, как при более распространённых видах деменции, а личность человека и его поведение. У пациента повышается агрессия и пропадает чувство стыда. Но точный диагноз поставить можно только после вскрытия и изучения клеток.
Ученые Пермского Политеха и ПГМУ им. Вагнера изучили мозг 55-летней пациентки. В течение четырёх лет у женщины наблюдалось прогрессирующее снижение интеллекта, асоциальное поведение, агрессия и утрата гигиенических навыков. Существующие методы лечение и приём лекарственных препаратов не давали результатов. А в последние три недели больная лежала в позе эмбриона. После её смерти и вскрытия, учёные осуществили анализ клеток и установили болезнь Пика. Новое исследование поможет изучению недуга и разработке методов лечения.
Учёные считают, что болезнь редкая, лишь из-за трудности её диагностики. Выявить заболевание Пика при жизни пациента не представляется возможным. Однако она начинает развиваться ещё в трудоспособном возрасте, быстро прогрессирует и приводит к летальному исходу. Поэтому так важен поиск новых подходов к её диагностике и лечению.
Напомним, учёные Пермского политеха придумали метод раннего диагностирования болезни Альцгеймера. С помощью исследования вен головного мозга, можно заметить заболевание с точностью до 89% в самом начале его прогрессирования. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.