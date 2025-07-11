Волгоградская студентка выиграла 1 миллион рублей

По информации областного комитета молодежной политики, проект девушки «Платформа развития системы студенческого самоуправления ВолГУ» вошел в число 63 победителей из разных регионов страны. В ближайшие 2 года по проекту планируют реализовать 6 мероприятий, участие в которых примут более 1000 студентов.