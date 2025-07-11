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Волгоградская студентка выиграла 1 миллион рублей

Студентка университетского колледжа ВолГУ победила в конкурсе Росмолодежь. Гранты «Двигай сообщества».

По информации областного комитета молодежной политики, проект девушки «Платформа развития системы студенческого самоуправления ВолГУ» вошел в число 63 победителей из разных регионов страны. В ближайшие 2 года по проекту планируют реализовать 6 мероприятий, участие в которых примут более 1000 студентов.

Росмолодежь. Гранты «Двигай сообщества» — это конкурс проектов, направленных на поддержку и развитие студенческих сообществ ссузов. 63 победителя смотра получили грантовое финансирование на сумму 75 709 000 млн рублей.

Отметим, в 2025 году более 38 млн рублей привлекли волгоградские вузы на программы молодежной политики.

Напомним, в Волгоградской области уделяется особое внимание молодежным инициативам. Так, губернатор Андрей Бочаров предложил обсудить на фестивале #ТриЧетыре идеи молодежи по благоустройству парка Героев-летчиков.