Волгоградская студентка выиграла 1 миллион рублей

По информации областного комитета молодежной политики, проект девушки «Платформа развития системы студенческого самоуправления ВолГУ» вошел в число 63 победителей из разных регионов страны. В ближайшие 2 года по проекту планируют реализовать 6 мероприятий, участие в которых примут более 1000 студентов.
Росмолодежь. Гранты «Двигай сообщества» — это конкурс проектов, направленных на поддержку и развитие студенческих сообществ ссузов. 63 победителя смотра получили грантовое финансирование на сумму 75 709 000 млн рублей.
Отметим, в 2025 году более 38 млн рублей привлекли волгоградские вузы на программы молодежной политики.
Напомним, в Волгоградской области уделяется особое внимание молодежным инициативам. Так, губернатор Андрей Бочаров предложил обсудить на фестивале #ТриЧетыре идеи молодежи по благоустройству парка Героев-летчиков.