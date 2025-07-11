Роспотребнадзор разрешил нижегородцам купаться в 13 водоемах

Купание разрешено в озере парка культуры и отдыха 2-й очереди в Автозаводском районе, в озере Силикатное в Ленинском районе, в Мещерском озере в Канавинском районе, в озерах Лунское и Пестичное в Сормовском районе, Верхнем озере Щелоковского хутора, в Приокском районе, Третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе, озере Юрасовское на Бору, Верхнем пруду в Выксе, озере «У Крутой горы» в Богородске, озере Святое в Дзержинске, реке Волга в Лыскове и реке Белая в Городце.