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Роспотребнадзор разрешил нижегородцам купаться в 13 водоемах

Лабораторные исследований качества воды в водоемах в зоне купания провели сотрудники Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Источник: Время

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Купание разрешено в озере парка культуры и отдыха 2-й очереди в Автозаводском районе, в озере Силикатное в Ленинском районе, в Мещерском озере в Канавинском районе, в озерах Лунское и Пестичное в Сормовском районе, Верхнем озере Щелоковского хутора, в Приокском районе, Третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе, озере Юрасовское на Бору, Верхнем пруду в Выксе, озере «У Крутой горы» в Богородске, озере Святое в Дзержинске, реке Волга в Лыскове и реке Белая в Городце.