Гладков подарил Путину картину из осколка снаряда ПВО

«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (боеприпаса от комплекса — ред.) С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков, вручая президенту подарок.