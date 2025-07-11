Гладков подарил Путину картину из осколка снаряда ПВО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, которая рисует на осколках боеприпаса от комплекса ПВО с подписью «Белгород, не сдается».
«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках (боеприпаса от комплекса — ред.) С-400 стала рисовать эти картины», — сказал Гладков, вручая президенту подарок.
В ответ президент выразил благодарность.
«Передайте автору большое спасибо… Хорошая картина, душевная. “Белгород не сдается”, — сказал Путин.