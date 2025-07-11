Материл пассажиров и экипаж, хотел открыть дверь самолета: пьяный пассажир устроил дебош на рейсе из Уфы до Пхукета

В Башкирии Уфимский районный суд вынес приговор за хулиганство на борту самолета. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомства, в минувшем марте пьяный мужчина на рейсе Уфа-Пхукет устроил дебош. Он встал со своего места, начал бесцельно ходить по салону, громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников.
Особую опасность представляли его попытки открыть дверь самолета во время полета. При этом он требовал посадить воздушное судно в аэропорту другой страны, продолжая нецензурно выражаться и создавая реальную угрозу безопасности граждан.
Бортпроводникам и пассажирам удалось усмирить дебошира, с помощью спецсредств его подвижность ограничили, а затем мужчину посадили в буфетно-кухонной зоне.
В суде уфимец признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок и дополнительными обязанностями. Приговор пока не вступил в законную силу.
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