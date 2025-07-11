В мэрии Уфы напомнили горожанам о штрафах за купание в фонтанах

«Купание в фонтанах может привести к поломке оборудования (форсунок, светильников, декоративных элементов). Вода там обновляется редко и не очищается по стандартам бассейнов, что создает риск заражения: кишечные инфекции, конъюнктивит, вирусные гепатиты и другие болезни. Для дезинфекции и подготовки воды используют специальную химию, которая может вызвать аллергию, раздражение и кожные заболевания. Также при купании в фонтане можно упасть, удариться о гранит или получить поражение электрическим током — это опасно для жизни», — заявили в пресс-службе мэрии.