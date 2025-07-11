В мэрии Уфы напомнили горожанам о штрафах за купание в фонтанах. Детей и родителей могут оштрафовать на суммы от 500 до 3000 рублей.
Как утверждают в администрации города, фонтаны — это элементы благоустройства города, которые не предназначены на купания.
«Купание в фонтанах может привести к поломке оборудования (форсунок, светильников, декоративных элементов). Вода там обновляется редко и не очищается по стандартам бассейнов, что создает риск заражения: кишечные инфекции, конъюнктивит, вирусные гепатиты и другие болезни. Для дезинфекции и подготовки воды используют специальную химию, которая может вызвать аллергию, раздражение и кожные заболевания. Также при купании в фонтане можно упасть, удариться о гранит или получить поражение электрическим током — это опасно для жизни», — заявили в пресс-службе мэрии.
Нарушителям грозят штрафы в размере 500−1000 рублей за сам факт купания и от 2 до 3 тыс рублей для родителей за нарушение обязанностей по воспитанию детей.