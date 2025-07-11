В июле в Перми перекроют движение транспорта на улице Мира

Автомобилисты не смогут проехать на участке между домами № 26 и № 70 по улице Мира. Также для всех видов транспорта ограничат движение по улице Заслонова от улицы Мира до дома № 35 на улице Мира и по улице 9-го Мая от Мира до дома № 21 на улице 9-го Мая. Проезд на данных участках закроют с 23:00 11 июля до 5:00 15 июля, с 23:00 18 июля до 05:00 21 июля и с 23:00 25 июля до 05:00 28 июля.