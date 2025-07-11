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Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 21−25 июля

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 21 по 25 июля изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Источник: КрасЖД

«В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД с 21 по 25 июля 2025 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что часть пригородных поездов на участке Москва — Зеленоград-Крюково — Москва будет отменена на всем маршруте следования, а часть пригородных поездов будут отправляться по измененному расписанию.

Кроме того, пригородные поезда № 6792 и № 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.

Как отмечается, с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться: на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК», на сайте компании в разделе «Пассажирам», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».