Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 21−25 июля

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги (ОЖД) с 21 по 25 июля изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).