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В правительстве рассказали, что происходит с мазутом в Анапе на текущий день

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Источник: РИА "Новости"

«Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1262 т замазученного грунта», — сообщили в рамках заседания.

Численность водолазной группировки остается прежней и составляет 167 человек: 153 специалиста работают в прибрежной зоне, а 14 — на акватории. По итогам обследования затонувших судов водолазы не выявили утечек нефтепродуктов.

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