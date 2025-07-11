В правительстве рассказали, что происходит с мазутом в Анапе на текущий день

«Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1262 т замазученного грунта», — сообщили в рамках заседания.
Численность водолазной группировки остается прежней и составляет 167 человек: 153 специалиста работают в прибрежной зоне, а 14 — на акватории. По итогам обследования затонувших судов водолазы не выявили утечек нефтепродуктов.
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