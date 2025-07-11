В СФ прорабатывают идею о семейной ипотеке с пропиской в регионе заемщика

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Совфеде прорабатывается инициатива об использовании семейной ипотеки в регионе заемщика, спешить нет необходимости, писем в кабмин не направлялось, сообщили в пресс-службе СФ.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с кабмином РФ предложила выдавать семейную ипотеку для приобретения жилья по месту регистрации заемщика. По ее словам, сенаторы считают необходимым внести изменение в постановление правительства № 1711 от 2017 года, дополнив его требованием о выдаче льготной семейной ипотеки на приобретение либо строительство жилья на территории субъекта федерации, в котором зарегистрирован заёмщик.
«Сейчас, после поднятия темы на встрече главы правительства с руководством СФ, идёт пока предварительная экспертная проработка в комитетах. Она не завершена. И, соответственно, пока ни от Совета Федерации, ни от председателя палаты никаких конкретных предложений в виде документов, писем в правительство по модернизации процедур выдачи семейной ипотеки не направлялось. В этом вопросе спешить нет необходимости — важно обеспечить качество будущих норм. Они должны быть точными и исполнимыми», — цитирует сообщение пресс-службы Совфеда сетевое издание «СенатИнформ».