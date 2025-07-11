В СФ прорабатывают идею о семейной ипотеке с пропиской в регионе заемщика

«Сейчас, после поднятия темы на встрече главы правительства с руководством СФ, идёт пока предварительная экспертная проработка в комитетах. Она не завершена. И, соответственно, пока ни от Совета Федерации, ни от председателя палаты никаких конкретных предложений в виде документов, писем в правительство по модернизации процедур выдачи семейной ипотеки не направлялось. В этом вопросе спешить нет необходимости — важно обеспечить качество будущих норм. Они должны быть точными и исполнимыми», — цитирует сообщение пресс-службы Совфеда сетевое издание «СенатИнформ».