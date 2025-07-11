Путин обратил внимание на нехватку врачей в Белгородской области

Гладков пояснил, что для решения проблемы действует программа медицинских классов, которая ориентирована на подготовку медицинских кадров «уже начиная фактически с детского сада». Губернатор добавил, что критики программы подчеркивали, эффект от подобных действий будет ощутим лишь через длительное время. В то же время практика себя хорошо зарекомендовала, и, по словам губернатора, уже по итогам третьего года «почти 80% выпускников медицинских классов поступают в медицинские учреждения».