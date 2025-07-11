В Североуральске из-за инфекции ограничили массовые мероприятия

В Роспотребнадзоре отмечают, что для профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией нужно мыть с мылом руки после туалета, улицы и перед едой. А также обрабатывать тщательно овощи, ягоды, фрукты и зелень, пить бутилированную или кипячёную воду, не заглатывать воду при купании в водоёмах и избегать контактов с людьми, имеющими симптомы болезни.