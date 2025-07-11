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В Североуральске из-за инфекции ограничили массовые мероприятия

Праздничный концерт по случаю дня города перенесли.

В Североуральске Свердловской области отмечается сезонный подъём уровня заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В связи с этим администрации города выдано предписание об ограничении спортивных и культурно-массовых мероприятий. По данным мэрии, на 11 июля был запланирован концерт в честь дня города. Теперь его перенесли.

В Роспотребнадзоре отмечают, что для профилактики заболевания энтеровирусной инфекцией нужно мыть с мылом руки после туалета, улицы и перед едой. А также обрабатывать тщательно овощи, ягоды, фрукты и зелень, пить бутилированную или кипячёную воду, не заглатывать воду при купании в водоёмах и избегать контактов с людьми, имеющими симптомы болезни.