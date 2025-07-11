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Путин отметил скромный уровень зарплат учителей в Белгородской области

Путин заявил, что уровень зарплат учителей в Белгородской области пока скромный.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым обратил внимание на пока еще скромный уровень зарплат учителей в регионе.

«Что касается образования. Уровень заработной платы учителей пока все-таки скромный», — сказал Путин на встрече, которая состоялась в Кремле.

Гладков ответил, что на сегодняшний день он составляет 58 тысяч рублей. Он также рассказал, что в 2022 году Белгородская область подняла норматив финансирования детей до уровня гимназий и лицеев.

«То есть все 554 школы мы выровняли, чтобы все работали на равных условиях», — пояснил он.

«Чтобы не была в одном месте высокая (ред. — зарплата), а в другом месте очень низкая», — уточнил президент.

Гладков ответил утвердительно, отметив также, что у всех детей региона должны быть одинаковые возможности.

«Правильно», — отреагировал Путин.