Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области

«Прежде чем мы перейдем именно к текущим вопросам экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна», — сказал Путин на встрече в Кремле, обратив внимание губернатора на проблему отходов в регионе.