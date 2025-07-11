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Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области

Путин обсудит с Гладковым оперативную обстановку в Белгородской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин затронул вопрос оперативной обстановки в Белгородской области в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым в Кремле.

«Прежде чем мы перейдем именно к текущим вопросам экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна», — сказал Путин на встрече в Кремле, обратив внимание губернатора на проблему отходов в регионе.

Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.