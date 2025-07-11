Путин поднял вопрос об оперативной обстановке в Белгородской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин затронул вопрос оперативной обстановки в Белгородской области в ходе встречи с губернатором региона Вячеславом Гладковым в Кремле.
«Прежде чем мы перейдем именно к текущим вопросам экономической, социальной ситуации в области, к оперативной обстановке, есть еще одна тема, которая важна», — сказал Путин на встрече в Кремле, обратив внимание губернатора на проблему отходов в регионе.
Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.