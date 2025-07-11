Гладков подарил Путину картину, нарисованную на осколке снаряда ПВО

«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. Когда читаешь книги о Великой Отечественной войне, очень много было написано книг, песен, картин. Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — рассказал губернатор на встрече с президентом.
Владимир Путин поблагодарил губернатора за подарок. «Передайте автору большое спасибо. Хорошая картина, душевная. ''Белгород не сдается»", — сказал президент.
Гладков не назвал имени художницы. Ее работы часто выкладывают местные Telegram-каналы. На «крышках» от ракетной системы С-300 художница как правило изображает военную технику и военнослужащих. Летом 2023 года «Российская газета» публиковала интервью у военного из Белгородской области с позывным «Кот», занимающегося аналогичным творчеством.